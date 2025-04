Márcia Soares faz desabafo perante os seguidores: «Mas um ódio...»

Esta terça-feira, dia 29, começou com suor, esforço e... uma boa dose de sinceridade. Márcia Soares, comentadora do Big Brother 2025, recorreu às redes sociais para partilhar um momento bem real com os seguidores: a dificuldade de ir ao ginásio.

"Treino feito. Hoje, confesso que foi mesmo na força do ódio, mas um ódio. Há dias assim, em que a vontade é pouca, mas fazemos acontecer na mesma", revelou, num vídeo publicado no Instagram.

Apesar da falta de motivação inicial, Márcia não desistiu. E no final, a sensação foi de missão cumprida: "Está feito, até soube melhor no fim. Uma pessoa sente-se mesmo orgulhosa. Agora, vou almoçar."

Mas a manhã de Márcia Soares não se ficou pelo treino. A comentadora do Big Brother da TVI deixou ainda no ar uma revelação que promete deixar os fãs atentos: "Temos reuniões, porque há coisas boas a acontecer. Vão ficar a saber de tudo muito brevemente", garantiu, com um sorriso cúmplice.

Veja a partilha original, no vídeo em baixo.

A partilha genuína de Márcia é mais uma prova da proximidade que mantém com o público — seja pela sua opinião franca nos diários do reality show da TVI ou pelos momentos de bastidores que mostra nas redes sociais.

Veja, em cima, a galeria de fotografias de Márcia Soares que preparámos para si.