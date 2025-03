Márcia Soares numa nova fase? A comentadora do Big Brother faz desabafo: «O bom tempo melhora tudo»

O sol e as temperaturas mais amenas chegaram, e Márcia Soares fez questão de aproveitar ao máximo! A ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI partilhou novas fotografias onde surge a passear pelas ruas de Lisboa, mostrando-se radiante com o bom tempo.

Na publicação, Márcia revelou que o clima tem um impacto direto no seu bem-estar. «A minha vida, a minha disposição melhoram 300% com o bom tempo!», escreveu na legenda das imagens, que rapidamente receberam elogios dos seguidores. Será que o bom tempo vem trazer uma nova fase na vida de Márcia?

Com um visual sofisticado e um sorriso luminoso, a comentadora do Big Brother continua a conquistar o público, tanto pela sua presença televisiva como pelo carisma que transparece nas redes sociais.

Descubra todas as fotos na galeria e veja como a comentadora do Big Brother brilhou neste dia solarengo!

