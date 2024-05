Márcia Soares partilha citação de estrela de Hollywood: «Quando te focas em porcaria, a porcaria cresce»

Márcia Soares, comentadora do Big Brother 2024, recorreu às stories de Instagram para partilhar uma reflexão com os concorrentes. A terceira classificada do Big Brother 2023, partilhou uma citação do ator americano Dwayne Johnson.

Na foto pode-se ler: «When you focus on you, you grow. When you focus on shit, shit grows», traduzido para português: «Quando te focas em ti, tu cresces. Quando te focas em porcaria, a porcaria cresce».

Veja a publicação, aqui: