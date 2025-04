Márcia Soares surpreendeu com revelação sobre o seu passado

Durante a emissão do «Última Hora» do «Big Brother 2025», conduzida por Alice Alves, Márcia Soares surpreendeu ao fazer uma revelação sobre as suas origens. A comentadora, ao analisar o desempenho dos concorrentes da casa mais vigiada do país, partilhou um detalhe pessoal que deixou os colegas atentos.

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, revelou ser natural de Tondela e explicou que Tiago Rodrigues, um dos concorrentes, lhe fez lembrar as pessoas da sua terra. Zé Lopes, colega de comentário de Márcia, não escondeu a surpresa com esta partilha inesperada. O comentador revelou não saber das origens da colega, ficando surpreendido quando a mesma disse de onde era natural.

Para além disso, Márcia Soares falou do quanto está a gostar de acompanhar o programa. A comentadora admitiu que aprecia a diversidade dos concorrentes escolhidos e que, certamente, muitos espetadores se identificam com os mesmos. Márcia destacou a importância da genuinidade dos concorrentes, embora possa haver algum preconceito direcionado.

