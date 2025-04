Márcia Soares volta a confiar em estilista famosa e arrasa: «Poderosa» é a palavra do momento

Arrasou com conjunto arrojado : Márcia Soares voltou a apostar em Fátima Lopes e deslumbrou com um conjunto branco elegante — casaco estruturado e mini-saia a marcar tendência.

Márcia Soares voltou a dar que falar com o look escolhido para a mais recente gala do Big Brother. A ex-concorrente e comentadora de 31 anos publicou no seu Instagram duas fotografias a preto e branco onde surge com um conjunto elegante composto por um casaco branco e uma mini-saia, acompanhando as imagens com a legenda simples: «Mais uma gala 🤍».

O look foi assinado por um nome bem conhecido da moda portuguesa: Fátima Lopes, que já tinha sido responsável pelo sensual vestido usado por Márcia na primeira gala. A própria estilista reagiu à publicação com um entusiástico «❤️❤️», mostrando o orgulho na colaboração com a agora comentadora e figura de destaque do reality show.

Entre os muitos elogios deixados na caixa de comentários, destacou-se o de Inês Simões, comentadora do Big Brother, que escreveu: «Poderosa🔥😘». E os fãs não ficaram atrás: «Maravilhosa, mais uma vez muito elegante, muito linda, e os teus comentários foram extremamente necessários ❤️❤️❤️»,

«Viva a Márcia 👑»,«Maravilhosa, perfeita, continua sempre assim ❤️👏».

Márcia Soares, segundo muitos dos seus seguidores também arrasou a comentar a expulsão de Dinis Almeida, implacável atirou ao concorrente: «Acho que tu é que tens a mente pequena».

Com presença marcante, looks irrepreensíveis e comentários certeiros nas galas, Márcia Soares vai-se afirmando como uma das figuras mais icónicas do universo Big Brother.

