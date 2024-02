Saiba que ex-concorrentes marcaram presença em celebração especial de Márcia Soares

Márcia Soares viveu um dia especial junto de ex-concorrentes de realitys. A finalista do «Big Brother 2023» celebrou o segundo aniversário do seu estabelecimento: «Devela Lounge Bar» junto de todas as pessoas que a têm acompanhado ao longo deste projeto. A SELFIE esteve, em exclusivo, na celebração e contou que a proprietária não conteve as lágrimas de emoção!

«Estou muito emocionada... Estou muito feliz por aquilo que conquistei», afirmou Márcia Soares. A ex-concorrente falou com carinho sobre os convidados do evento: «É a minha família. Estou emotiva, porque estou muito orgulhosa e feliz por ter estas pessoas comigo. São pessoas que nos querem bem. É a família que eu escolhi.»

Entre os presentes na festa estavam três ex-concorrentes do Big Brother 2023: Zé Pedro, Dulce Pinto e Mariana Pinto. Nas redes sociais, Mariana Pinto afirmou: «Ouvi dizer que a Mariana Pinto está se ressaca, portanto a festa deve ter sido fixe. Parabéns devela» Durante o evento, Dulce Pinto partilhou ainda um vídeo engraçado com Mariana Pinto. Veja aqui: