Saiba quem é a nova companhia de Márcia Soares a comentar as galas do Big Brother!

As galas do Big Brother 2025 acabam de ganhar um painel de comentadores e são dois rostos bem conhecidos do público. Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI, está de regresso às noites de domingo e agora com uma nova companhia!

Gonçalo Quinaz, ex-concorrente d'A Quinta, do Big Brother - Duplo Impacto e comentador no Dois às 10, vai estar junto de Márcia a analisar e comentar tudo o que acontece nas noites de domingo. Quinaz estreia-se assim a comentar uma gala de domingo e esta escolha tem tudo para correr bem!

Márcia e Quinaz prometem trazer dinamismo e opiniões intensas às galas do Big Brother, garantindo debates acesos e análises profundas sobre o jogo.

