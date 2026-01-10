Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Marcia Soares recorreu ao Instagram para fazer um anúncio envolto em mistério, que rapidamente captou a atenção dos seguidores. «Levei o meu coração a tribunal. Este é o meu veredito final. E, em breve, vai ser vosso», escreveu a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora da TVI na legenda de um novo reels, deixando no ar a promessa de uma grande novidade.

No vídeo, Marcia surge num estúdio fotográfico, a posar para uma sessão profissional, num ambiente cuidadosamente produzido. A filmagem termina com a frase «Está a chegar», reforçando a ideia de que algo importante está prestes a ser revelado.

Na descrição da publicação, a comentadora da TVI marcou ainda uma nova página de Instagram, intitulada Marcia The Collection, que tudo indica tratar-se da sua própria marca. A conta apresenta apenas uma frase na biografia, «Algumas ligações são inquebráveis» e, em poucos minutos, ultrapassou os mil seguidores.

A data já está assinalada: 12 de janeiro de 2026. Até lá, Marcia Soares promete manter o mistério, mas uma coisa é certa: a curiosidade dos fãs está oficialmente instalada.

Veja a publicação aqui: