Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Acompanhe ao minuto

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo - Big Brother

Depois de vários dias de suspense nas redes sociais, Marcia Soares surpreendeu os seguidores com uma publicação enigmática. A ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora da TVI deixou pistas claras de que está prestes a lançar um novo projeto e já revelou a data.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Marcia Soares recorreu ao Instagram para fazer um anúncio envolto em mistério, que rapidamente captou a atenção dos seguidores. «Levei o meu coração a tribunal. Este é o meu veredito final. E, em breve, vai ser vosso», escreveu a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora da TVI na legenda de um novo reels, deixando no ar a promessa de uma grande novidade.

No vídeo, Marcia surge num estúdio fotográfico, a posar para uma sessão profissional, num ambiente cuidadosamente produzido. A filmagem termina com a frase «Está a chegar», reforçando a ideia de que algo importante está prestes a ser revelado.

Na descrição da publicação, a comentadora da TVI marcou ainda uma nova página de Instagram, intitulada Marcia The Collection, que tudo indica tratar-se da sua própria marca. A conta apresenta apenas uma frase na biografia, «Algumas ligações são inquebráveis» e, em poucos minutos, ultrapassou os mil seguidores.

A data já está assinalada: 12 de janeiro de 2026. Até lá, Marcia Soares promete manter o mistério, mas uma coisa é certa: a curiosidade dos fãs está oficialmente instalada.

Veja a publicação aqui:

 

Temas: Marcia Soares Big Brother

Fora da Casa

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

7 jan, 19:19

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

6 jan, 18:10

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

22 dez 2025, 20:07

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

22 dez 2025, 18:50

De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

22 dez 2025, 17:44
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

8 jan, 15:37

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00
04:40

Maria Botelho Moniz interrompe emissão para notícia de última hora sobre crime violento

2 mai 2025, 19:15

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

7 jan, 19:19
Ver Mais

Notícias

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Há 37 min

Catarina Miranda exige ser pedida em casamento e esta foi a indireta que deixou a Afonso

Ontem às 16:43

O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

8 jan, 15:37

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

7 jan, 19:19

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

6 jan, 18:10
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

8 jan, 21:51

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

8 jan, 21:22

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

8 jan, 19:24

Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

8 jan, 19:21

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

7 jan, 18:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar"

Há 3h e 7min

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

8 jan, 15:20

Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

8 jan, 15:06

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

7 jan, 11:23

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais