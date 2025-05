Um paraíso escondido no Algarve: Eis o destino paradisíaco a menos de três horas de Lisboa que tem de visitar este Verão

Márcia Soares voltou a encantar os seus seguidores nas redes sociais com imagens verdadeiramente deslumbrantes das suas mais recentes férias. Desta vez, o cenário escolhido foi um autêntico tesouro natural do Algarve: as icónicas grutas de Benagil.

A ex-concorrente e atual comentadora do Big Brother rumou ao sul do país com a amiga Jéssica Vieira, e juntas descobriram (ou redescobriram) um dos recantos mais mágicos de Portugal. Situada no concelho de Lagoa, entre as cidades de Lagos e Lagoa, a gruta de Benagil é uma das maiores atrações turísticas do país — e com razão.

Composta por formações rochosas impressionantes e uma abertura no topo que permite a entrada da luz solar, esta caverna marítima oferece um espetáculo visual absolutamente inesquecível. “Não há nada como o nosso Algarve”, escreveu Márcia numa das legendas, partilhando a sua emoção com os seguidores.

Nas imagens, é possível ver a beleza serena da gruta e o mar cristalino que a rodeia, servindo de cenário perfeito para momentos de relaxamento, contemplação e, claro, muitas fotografias. A influenciadora surgiu descontraída e radiante, exibindo sorrisos cúmplices com Jéssica Vieira e looks frescos e estivais que combinaram na perfeição com o ambiente paradisíaco.

Não é à toa que este é um dos passeios mais procurados por turistas de todo o mundo. Acessível apenas por mar, seja de barco, caiaque ou paddle, a gruta de Benagil continua a surpreender até os portugueses que a visitam pela primeira vez — ou mesmo quando regressam.

As fotos partilhadas por Márcia Soares são, como muitos dos seus fãs comentaram, "de cortar a respiração". Uma seguidora escreveu: “Estás tão luminosa quanto o céu que entra pela gruta.” E não faltaram elogios ao destino também: “Um dos lugares mais bonitos que já vi. Obrigada por mostrares isto com tanta alma.”

🏖️ Em destaque:

Localização : Gruta de Benagil, concelho de Lagoa, Algarve.

Acesso : Apenas por mar — ideal para passeios de barco ou caiaque.

Beleza natural : Considerada uma das mais impressionantes grutas marítimas da Europa.

Turismo: Cada vez mais popular entre viajantes nacionais e internacionais.