Valoriza a silhueta e é super sexy: Este é o biquíni de eleição de Marcia Soares e todas vão querer ter neste verão

Marcia Soares revela novo destino de sonho: e as fotos vão fazê-lo querer ir já para lá

Marcia Soares decidiu aproveitar os dias de calor que se têm feito sentir para ir até à praia. Nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou registos do visual que escolheu para a ocasião e o biquíni roubou todas as atenções.

No Instagram, Marcia Soares surgiu a posar com um biquíni cor de rosa ajustável com laços, com corte em barquinho e com copas no sutiã. O modelito adelgaça a silhueta e todas vão querer tê-lo neste verão.

«MORNING BEACH X @marciathecollection. Hoje escolhi o biquíni rosa e combinei-o com a nova pulseira “Compacto” e o novo vestido de praia, disponíveis na @marciathecollection. 🌞 O conjunto perfeito para um dia de praia: um vestido leve e versátil, ideal para vestir depois de um mergulho ou para um passeio à beira-mar. 🪸», escreveu, na legenda daquela partilha.

Veja aqui as imagens:

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Marcia Soares e também ao modelito. «arrasouuuu🤍», «Lindinha 💗», «Muito sucesso. Mereces o melhor do mundo. És e serás sempre a minha preferida.❤️», «Sempre linda a nossa menina🌹», «Estás uma brasa por isso é que os olhos não saem de ti, porque tu também és um mulherão», «Uma brasa na praia 🔥🤭❤️🏖️», «A temperatura filha de Deus nas praias 🔥», pode ler-se, nos comentários.