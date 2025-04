Polémica longe de acabar. Márcia Soares reage a novas imagens: «Para quem fez a cara de chocada ontem...»

Nova reviravolta no Big Brother: Após a polémica do almoço, e de serem transmitidas novas imagens no Especial, algumas concorrentes encaram os comentários como «elogios». O que mudou?

Quem é a mulher mais sexy da casa? Concorrentes no almoço fazem ranking inesperado e as reações dentro da casa são inesperadas.

Márcia Soares promete «vingança»: Após ver as novas imagens e as reações de algumas concorrentes durante o Especial, a comentadora garante que vai guardar tudo para a gala de quinta-feira.

Já sabemos que a polémica do almoço no Big Brother 2025 está longe de terminar. No especial de ontem à noite, dia 1 de abril de 2025, Cláudio Ramos voltou a exibir imagens inéditas do famoso almoço de Dinis Almeida, Tiago Rodrigues, Manuel Rodrigues e Nuno Brito. Sem saberem que estavam a ser ouvidos, os concorrentes comentaram o físico das colegas, o que levou a reações intensas e inesperadas dentro da casa.

Desta vez, depois de serem exibidas as imagens completas, algumas concorrentes encararam os comentários como «elogios», ao contrário da primeira exibição das imagens, onde várias concorrentes mostraram choque e descontentamento.

Durante o almoço, Nuno Brito liderou a conversa, lançando questões como "Quem tem o coração mais doce?", "Quem é mais atraente de biquíni?" e "Quem é a mulher mais sexy da casa?".

As concorrentes Carolina, Solange, Érica, Sara e Ana foram as mais mencionadas nas diferentes “categorias” criadas pelos colegas. Solange, por exemplo, foi descrita como “furacão, leoa e intensa” pelos concorrentes à mesa.

A reação de Márcia Soares nas redes sociais não tardou: “Que desilusão… para quem fez a cara de chocada ontem! Eu vou-me guardar para quinta-feira na gala”, atirou. A comentadora deixou no ar a promessa de novas revelações e um possível comentário mais intenso. Márcia Soares «criticou» a concorrente Sara, pois mostrou-se chocada com as primeiras imagens e quando viu as segundas imagens já levou como «elogio».

