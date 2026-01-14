Ao Minuto

17:47
10:18
06:57

10:18
06:57

10:17
06:57

10:17
06:57

10:15
06:57

10:08
06:25

10:07
06:25

10:04
01:41

12:06
04:18

11:58
02:10

11:52
06:58

11:51
06:58

11:36
04:13

11:36
04:13

11:35
04:13

10:08
19:00
21:21
20:00
19:17
18:41
18:40
18:29
17:49
Acompanhe ao minuto

Marcia Soares conquista feito inédito em menos de 24 horas: e nem ela estava à espera

Sucesso fora da televisão! Em menos de 24 horas, Marcia Soares conquistou um feito inesperado e não podia estar mais feliz.

Marcia Soares não podia estar mais feliz! Esta segunda-feira, 13 de janeiro, a ex-concorrente do Big Brother lançou a coleção Gravidade, da sua marca Marcia The Collection, e em menos de 24 horas esgotou todos os produtos.

«Esgotámos tudo! Tudo, tudinho! Em menos de 24 horas! E mais rápido seria se eu tivesse dez mãos, mas só tenho duas», revelou Marcia Soares, numa publicação que fez nas redes sociais, onde não conseguiu esconder o entusiasmo.

E prosseguiu, agradecendo a todos aqueles que compraram os sete colares que faziam parte desta primeira coleção. «Estou sem palavras. Quero mesmo agradecer-vos do fundo do coração. Estou mega feliz e quero pedir desculpa àquelas pessoas a quem ainda não consegui responder. Ainda são centenas, centenas e centenas de mensagens por abrir. Não fiquem tristes comigo», disse.

Marcia Soares disse ainda que está a fazer uma lista de espera para todos aqueles que pretenderem adquirir aqueles colares poderem encomendar. «Foi só a coisa mais incrível que me aconteceu. Obrigada! Fiquem atentos, que amanhã vou dar-vos novidades em relação à reposição», completou.

Pode ver tudo aqui:

Temas: Marcia Soares Conquista Marca

