Marcia Soares foi convidada para o Big Brother All Stars: Cristina Ferreira revela qual foi a decisão

Cristina Ferreira marcou presença na apresentação da nova grelha da TVI, na passada quinta-feira, dia 3 de setembro, e, em conversa com a imprensa, falou sobre as grandes apostas da estação para a nova temporada televisiva.

Segundo a SELFIE, além de abordar os novos desafios profissionais, a apresentadora mostrou-se confiante com o Big Brother All Stars, reality show que estreia já este domingo, dia 6 de setembro, com Maria Botelho Moniz na condução.

Cristina Ferreira acredita no sucesso do formato e acabou por fazer uma revelação sobre Marcia Soares. A comentadora e antiga concorrente do Big Brother foi convidada para fazer parte do elenco desta edição especial.

«Todos [os concorrentes convidados] disseram que sim. Só a Marcia é que pensou e decidiu não entrar», revelou Cristina Ferreira, explicando que a produção considerou que a antiga concorrente seria um nome desejado pelo público: «Nós convidámo-la, porque acho que a Marcia é um nome que o público quereria».

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Apesar da recusa de Marcia Soares, Cristina Ferreira mantém-se confiante no novo Big Brother All Stars, que reúne alguns dos concorrentes mais marcantes da história do reality show em Portugal e promete colocar frente a frente várias gerações do programa.