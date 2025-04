Márcia Soares responde às críticas do decote «viral» e confirma suspeitas de Cristina Ferreira

Críticas e polémicas: Márcia Soares responde com firmeza às críticas sobre o decote ousado e defende a liberdade de usar o que lhe apetece.

Decote viral: Márcia Soares confirma suspeita de Cristina Ferreira e revela detalhes sobre o vestido e o decote que deu que falar.

Márcia Soares esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI a falar sobre a fase da vida que atravessa atualmente enquanto comentadora das galas do Big Brother 2025. Durante a conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente abordou as reações e críticas ao seu vestido «viral».

Márcia Soares assumiu que já esperava repercussão, mas surpreendeu-se com a intensidade das opiniões: «Claro que estava à espera. Infelizmente, estava. Estava em pé, e em pé é outra coisa porque é um vestido de desfile, mas depois, sentadinha, não vou ser hipócrita: é verdade que as minhas maminhas ocupavam muito espaço no ecrã».

Márcia revelou ainda que fez alguns ajustes para atenuar o efeito visual: «Depois, tirámos um bocadinho para não parecer tanto. Eu brinco com a situação porque elas estavam grandinhas no vestido».

Durante a conversa, Cristina Ferreira sugeriu que Márcia poderia ter colocado implantes mamários, e a comentadora não hesitou em responder diretamente: «Já pus há quatro anos, por acaso não são minhas – são, porque paguei – mas por norma não tinham este efeito push-up. Assim tão no sítio se calhar nunca tinham visto. Quando vi a primeira fotografia a circular, pensei logo: «O tema vai ser as maminhas da Márcia».»

Márcia Soares também abordou os comentários de teor sexista que recebeu nas redes sociais. Apesar de compreender que o look poderia gerar debate, a comentadora falou dos insultos e críticas destrutivas que recebeu: «Estou muito bem resolvida com o meu corpo. Não vou ser hipócrita, se estivesse em casa e visse aquelas maminhas na televisão, também ia comentar. O que não consigo aceitar e ponho para canto é quando opinam do corpo, me tratam mal, chamam-me isto e aquilo. Não consigo aceitar, porque não acho que seja normal.»

A comentadora rematou com um posicionamento firme sobre a liberdade de escolha: «Uma coisa é comentar as maminhas, até podem achar o decote exagerado, mas sou uma mulher livre. Se quiser um decote, uso, e vou sempre usar mesmo que incomode os mais sensíveis».

O vestido de Márcia Soares continua a dar que falar, mas a comentadora deixa claro que não se deixa afetar pelas críticas e que continuará fiel ao seu estilo.