Os truques simples simples das famosas para combaterem a inveja e o mau-olhado

A fama traz muitas coisas boas, mas também traz muita inveja e, por isso, as famosas usam cada vez mais acessórios para se protegerem das más energias e do mau olhado. Superstições? Talvez, mas a verdade é que estes amuletos estão cada vez mais na moda e complementam looks na perfeição.

Marcia Soares, Bárbara Parada, Liliana Filipa, Rita Almeida, Maria Botelho Moniz e Carolina Nunes são algumas das fãs deste tipo de acessórios e não se cansam de os usar.

Sejam eles olhos turcos, mãos de fátima, pimentinhas, elefantes, trevos ou até crucifixos: todos estes pequenos símbolos têm grandes significados e nós contamos-lhe tudo!

Mão de Fátima: Proteção contra o mau-olhado, inveja e energias negativas.

Olho Turco: Proteção contra o mau-olhado e inveja.

Elefante: Sabedoria, força, longevidade e prosperidade.

Pimentinha: Afastar a inveja, mau-olhado e energias negativas.

Crucifixo: Fé e proteção divina.

Trevo: Sorte, esperança, fé e amor.

Contra a inveja e mau-olhado: O pormenor do colar de Bárbara Parada que não passou despercebido

Bárbara Parada está a fazer furor nas redes sociais desde que lançou a sua linha de biquínis Eclética e nesta quarta-feira, 25 de junho, voltou a incendiar a Internet com mais um modelito. No entanto, houve um pormenor da foto da jovem, de 24 anos, que não passou despercebido.

Nas imagens, Bárbara Parada surge com um biquíni reduzido em tons de amarelo e conjugou-o com um colar da moda cheio de pendentes. Um deles é uma pimentinha vermelha, que carrega um forte significado.

Em diversas culturas, a pimentinha é utilizada como um amuleto contra o mau olhado e más energias. A malagueta tem o poder de afastar a inveja e proteger quem a usa de más intenções. Além disso, também simboliza a força, a prosperidade e a vitalidade.