Longe do programa, mas no centro do furação! Márcia Soares é tema na gala de estreia do Big Brother - Desafio Final

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, continua a dar que falar e a ser o tema do momento. A finalista, que viveu a principal história ao lado de Francisco Monteiro, foi tema, por diversas vezes, na gala de estreia do Desafio Final. Recorde-se que Márcia não é concorrente do Desafio Final, nem esteve presente em estúdio. Mas o seu nome foi comentado tanto por Cláudio Ramos, como por Francisco Monteiro e Joana Sobral.

No decorrer da gala de estreia do Desafio Final, Cláudio Ramos falou com os ex-concorrentes em estúdio e acabou a perguntar a Joana Sobral se namorava com Francisco Monteiro, o vencedor do programa, que admitiu ter um carinho especial por Márcia Soares. Recorde-se que Joana Sobral e Francisco Monteiro deram um beijo na boca assim que terminou a gala que entregou o prémio de 100 mil euros a Zaza.

«Sim, temos uma relação ótima, somos amor para a vida toda», admitiu Joana Sobral sobre Francisco Monteiro.

«Tem falado com a Márcia, Joana?», perguntou Cláudio Ramos. «Não, por acaso não», respondeu a finalista.

«A Márcia disse-me que tinha apanhado uma desilusão consigo», revela ainda Cláudio Ramos. «Somos duas, eu também apanhei uma desilusão com ela», respondeu Joana.

Mais tarde, Francisco Monteiro disse continuar solteiro. «Tenho muito amor para dar, mas continuo solteiro, mas é porque eu quero», frisou. «Às vezes poderia ser porque uma pessoa não queria», respondeu Cláudio, numa clara referência à história de aproximação e de carinho especial entre Zaza e Márcia Soares, que tanto deu que falar ao longo de muitas semanas.

Francisco Monteiro e Joana Sobral acabaram a cumprimentar-se com dois beijos e Zaza admitiu ter «saudades» da finalista. Joana Sobral e Francisco Monteiro foram muito amigos no início do programa Big Brother 2023, mas estavam zangados e protagonizaram várias discussões intensas para o fim do formato.