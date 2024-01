Márcia Soares no Desafio Final? Finalista confessa: «Quero voltar outra vez»

Márcia Soares termina conversa com Goucha com frase enigmática

Márcia Soares foi a terceira classificada desta edição do «Big Brother 2023» e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa com o seu nome, sobre o seu percurso na casa, mas também sobre a sua história de vida.

A ex-concorrente acabou por falar no «Big Brother - Desafio Final», que estreia já este domingo dia 7 de janeiro e sobre a possibilidade de fazer parte do leque de concorrentes, algo que descartou, apesar de confessar que agora já queria entrar outra vez.

«Está a dúvida no ar nas redes sociais, eu não vou entrar, fui convidada, mas eu quero aproveitar tudo isto que está a acontecer na minha vida. Está a ser muito bom, estou a receber tanto amor e carinho, muitas oportunidades que me estão a bater à porta e eu quero agarrar isto tudo», afirmou.

Márcia acrescentou: «Sinto que eu dei o que tinha a dar no programa, as pessoas cá fora finalmente também... eu estava a precisar disto, desta confirmação de que estava tudo certo, porque eu lá dentro não tinha confirmação nenhuma...»

«Estava tudo errado na casa e cá fora percebo que o que eu faço não está assim tão incorreto e que eu posso seguir aquilo em que acredito?, sublinhou ainda a terceira finalista do «Big Brother 2023».

Contudo, Márcia admite a vontade de entrar novamente: «Estou muito cansada para entrar já num, mas se nos primeiros dias não queria que ninguém me falasse num desafio final, confesso que ontem e hoje já tenho aqui um bichinho a querer voltar outra vez».