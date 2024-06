Márcia Soares revela novidade que deixa tudo em «choque»: «Foi algo que nós pensamos muito»

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023 e comentadora do Big Brother 2024, anunciou nas suas redes sociais que vai vender o bar «Devela» que tem juntamente com o seu irmão.

Ao lado do irmão, Márcia Soares começou por explicar em stories o motivo de quererem vender o bar: «Foi algo que nós pensamos muito e chegamos à conclusão que, para nós os dois, o melhor era vender o Devela. Eu estou muito em Lisboa como vocês sabem, aluguei casa lá e sinto muitas saudades deste menino (o irmão)».

O irmão da nortenha reforçou ainda: «Faz mais sentido estarmos mais perto um do outro, mesmo com esta agitação toda da vida da Márcia e para mim também, que às vezes com a agitação aqui no bar com os fãs, torna-se um bocadinho complicado e eu acho que tanto para mim como para a Márcia fazia um bocadinho mais de sentido abrir um Devela em Lisboa».

Questionados pelos fãs em haver uma possibilidade de haver um bar «Devela» em Lisboa, Márcia garantiu: «Um bar Devela em Lisboa…não sabemos, neste momento queremos vender o Devela. Nós gostamos muito deste processo. O que nos dá mais prazer é abrir um negócio».

«O Devela ao fim do dia acaba não por ser o espaço em si, mas acaba por ser ‘nós’ e eu acho que esse conceito, seja no Porto, seja em Lisboa, seja onde for, consiga levar connosco», rematou o irmão de Márcia.