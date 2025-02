O pormenor que une o look de Márcia Soares e Diana Lopes: Saiba tudo!

Diana Lopes arrasa com um dos looks mais arrojados da noite: Um vestido transparente!

O grande dia chegou! É hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abre as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação está a celebrar o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Entre as presenças mais marcantes da passadeira vermelha esteve Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora do Secret Story. Márcia surpreendeu todos ao surgir num vestido semitransparente vermelho!

Percorra a galeria e veja todos os detalhes do look da comentadora!

Já Diana Lopes, também ex-concorrente do Big Brother e comentadora do Secret Story, marcou presença na gala com um dos looks mais arrojados da noite!

Diana optou por um vestido transparente, com belíssimos detalhes a preto.

E qual é o pormenor que une os looks de Márcia Soares e Diana Lopes? É que ambos os vestidos vêm da mesma designer: atelier Rosa Marques!

Veja todas as fotografias e inspire-se nas duas caras da TVI!