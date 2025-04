Ao rubro: Márcia Soares não poupou críticas a Dinis Almeida e o momento já é viral

Implacável: As imagens do momento em que Márcia Soares confrontou Dinis Almeida em plena gala

Márcia Soares não poupou críticas a Dinis Almeida após a sua expulsão.

Em plena gala, a comentadora foi implacável não deixou nada por dizer.

A noite de expulsão no Big Brother trouxe um dos momentos mais comentados da gala. Após a saída de Dinis Almeida, o ex-concorrente esteve no estúdio para ouvir as opiniões dos comentadores Márcia Soares, de 31 anos, e Gonçalo Quinaz.

Márcia não poupou críticas e foi direta ao apontar as atitudes que, na sua opinião, ditaram a expulsão de Dinis: “O que ditou a tua saída foi aquele almoço", disse.

"A forma como comparaste as mulheres, a tua abordagem... a tua abordagem às mulheres. Eu acho que tu tens a mente pequena quando achas normal eu andar na rua e achares que tens o direito de me abordar.” Apesar de reconhecer que Dinis tem um bom coração, rematou dizendo: “Tens um bom coração, mas acho que foi isso que ditou a tua saída.”

Cláudio Ramos, presente em estúdio, decidiu intervir para dar uma perspetiva diferente, embora ressalvando que não estava a defender o comportamento do ex-concorrente. “Não estou a defender o Dinis, mas acho que o que ele fez ali foi conversar... seM se lembrar das câmaras”, disse o apresentador, tentando contextualizar o momento em questão.

Márcia manteve a sua posição firme e reforçou a importância de consciência dentro do jogo: “Queremos pessoas reais, sim, mas também queremos pessoas com consciência. Sabes para onde vais, mas vais sempre com consciência.”

Já Gonçalo Quinaz adotou uma postura mais neutra e atribuiu a saída de Dinis à sua proximidade com Nuno Brito, um dos concorrentes mais polémicos da edição.

O debate mostrou mais uma vez o impacto das atitudes dentro da casa e como a opinião dos comentadores ajuda a refletir o que o público pensa cá fora.