Cada vez mais sexy: A foto de Márcia Soares em biquíni que está a rebentar termómetros

Márcia Soares arranca suspiros em sítio paradisíaco no Algarve: Todas as imagens surpreendentes aqui

Márcia Soares mostrou o seu lado mais sexy! A aproveitar as elevadas temperaturas para recarregar baterias, a comentadora do Big Brother rumou ao Algarve e, nas redes sociais, partilhou uma fotografia em biquíni que não deixa ninguém indiferente.

Nas histórias do Instagram, Márcia Soares, de 31 anos, posa em biquíni branco reduzido, que deixa em evidência o corpo esbelto de que é dona.

Veja aqui a foto em questão:

Água quente e mar transparente. Este é o refúgio de Márcia Soares para este verão

Márcia Soares está a aproveitar as elevadas temperaturas para ‘recarregar baterias’. A comentadora rumou, uma vez mais, ao Algarve, o seu refúgio para este verão. Márcia Soares partilhou as fotografias no Instagram e ainda questionou os seguidores: «Já vos disse que sou viciada no Algarve?».

Nos comentários, a comentadora, de 31 anos, está a ser inundada de muitos elogios.

Recorde-se que recentemente, Márcia já tinha estado no Algarve e nas Grutas de Benagil. A ex-concorrente e atual comentadora do Big Brother rumou ao sul do país com a amiga Jéssica Vieira, e juntas descobriram (ou redescobriram) um dos recantos mais mágicos de Portugal. Situada no concelho de Lagoa, entre as cidades de Lagos e Lagoa, a gruta de Benagil é uma das maiores atrações turísticas do País — e com razão.

Composta por formações rochosas impressionantes e uma abertura no topo que permite a entrada da luz solar, esta caverna marítima oferece um espetáculo visual absolutamente inesquecível. “Não há nada como o nosso Algarve”, escreveu Márcia numa das legendas, partilhando a sua emoção com os seguidores.

Nas imagens, é possível ver a beleza serena da gruta e o mar cristalino que a rodeia, servindo de cenário perfeito para momentos de relaxamento, contemplação e, claro, muitas fotografias. A influenciadora surgiu descontraída e radiante, exibindo sorrisos cúmplices com Jéssica Vieira e looks frescos e estivais que combinaram na perfeição com o ambiente paradisíaco.

Não é à toa que este é um dos passeios mais procurados por turistas de todo o Mundo. Acessível apenas por mar, seja de barco, caiaque ou paddle, a gruta de Benagil continua a surpreender até os portugueses que a visitam pela primeira vez — ou mesmo quando regressam.

As fotos partilhadas por Márcia Soares são, como muitos dos seus fãs comentaram, "de cortar a respiração". Uma seguidora escreveu: “Estás tão luminosa quanto o céu que entra pela gruta.” E não faltaram elogios ao destino também: “Um dos lugares mais bonitos que já vi. Obrigada por mostrares isto com tanta alma.”

🏖️ Em destaque:

Localização : Gruta de Benagil, concelho de Lagoa, Algarve.

Acesso : Apenas por mar — ideal para passeios de barco ou caiaque.

Beleza natural : Considerada uma das mais impressionantes grutas marítimas da Europa.

Turismo: Cada vez mais popular entre viajantes nacionais e internacionais.