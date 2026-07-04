Novo amor? Marcia Soares faz partilha privada e há um detalhe misterioso que salta à vista

Marcia Soares tem estado muito ativa nas redes sociais, mas continua muito discreta no que à sua vida pessoal diz respeito. Contudo, a ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou uma fotografia que está a dar muito que falar e que levantou suspeitas de um novo amor.

No Instagram, a também comentadora do Big Brother Verão partilhou um carrossel de imagens e, numa delas, exibe um belíssimo ramo de flores que lhe foi oferecido.

O registo não passou despercebido e houve um internauta que escreveu, na caixa de comentários da publicação: «Essas flores...».

Percorra a nossa galeria e veja a fotografia de que falamos!

Na mesma partilha, Marcia Soares mostra alguns dos melhores momentos da sua semana e há um pormenor que todos repararam: surge sempre muito sorridente. Os fãs ficaram rendidos à partilha. «A primeira e a última são as nossas preferidas 🥹 Plena e Feliz.. Gostamos muito de ti 💕», «A última foto está lindíssima...❤️», «és especial nunca duvides disso 💓», «Sempre de bem com vida 🔥❤️», «A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza ganhar o futuro», são alguns dos comentários que se podem ler.