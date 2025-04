«A maior mudança da minha vida»: Tudo o que precisa de saber sobre a transformação de Márcia Soares

A mais elegante! Márcia Soares encanta com um look todo em rosa

Márcia Soares, de 31 anos, marcou presença no programa “Dois às 10”, da TVI, onde revelou uma mudança profunda na sua vida. A comentadora do “Big Brother” confessou que enfrentava uma rotina prejudicial para a sua saúde e decidiu dar um novo rumo ao seu bem-estar ao juntar-se à “Team Macau”, liderada pelo personal trainer Francisco Macau. «Faz uma semana que fiz a maior mudança da minha vida», revelou Márcia em direto, surpreendendo os apresentadores e os telespectadores.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Márcia descreveu os hábitos que adotava antes desta decisão: dormia mal, alimentava-se de forma desregrada e lidava com elevados níveis de stress e ansiedade. «O físico, pode ser melhorado, pode ser sempre melhorado, mas não era o físico, era a saúde mental (…) Sentia-se muito cansada, ansiosa, muito stressada…», desabafou. A alimentação era descrita por Márcia como “dramática” e admitiu que precisava de ajuda para quebrar este ciclo.

Com a orientação de Francisco Macau, a comentadora começou a seguir um plano alimentar equilibrado, adaptado aos seus gostos pessoais, e passou a praticar exercício físico regularmente. «Eu passei de um extremo para outro», confessou, destacando que, apesar das dificuldades iniciais, começou rapidamente a sentir os benefícios da nova rotina. Francisco Macau, por sua vez, reforçou a importância de valorizar a saúde acima de qualquer número na balança, sublinhando que muitas pessoas se fixam no peso e esquecem o impacto no bem-estar geral.

Márcia partilhou ainda que, apesar do medo inicial de deixar de comer os seus alimentos preferidos, ficou agradavelmente surpreendida com o plano alimentar desenhado por Francisco, que inclui até pão. «Custa ao início, mas depois dá mesmo gosto», garantiu, mostrando-se entusiasmada com esta nova etapa da sua vida. A transformação de Márcia Soares está a ser acompanhada de perto pelo público e já se tornou um exemplo de motivação e autocuidado.