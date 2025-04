Márcia Soares muda de vida e aproxima-se de ex-concorrente do Big Brother

Arrasou! Márcia Soares volta a mostrar o lado mais sensual e deslumbra com look ousado

Aposta na saúde e bem-estar: Márcia Soares aposta na saúde e bem-estar com a ajuda de Francisco Macau. Cumplicidade e motivação nos bastidores do Dois às 10.

O ex-concorrente que virou guru do fitness: Francisco Macau guia Márcia na sua transformação física e inspira milhares com o seu exemplo.

Entre treinos, sucesso profissional e família, Francisco prepara-se para ser pai pela segunda vez — um ano cheio de metas e emoções.

Márcia Soares, de 31 anos, partilhou esta semana um story nas redes sociais, onde surge sorridente ao lado de Francisco Macau, ex-concorrente do Big Brother e personal trainer de 35 anos. A imagem foi captada nos bastidores do programa Dois às 10, demonstrando a boa disposição e cumplicidade entre ambos.

De acordo com publicações feitas nas redes sociais, Francisco tem acompanhado Márcia no seu processo de transformação física, ajudando-a a perder peso e a melhorar a sua forma física. A sua rotina de treino, que inclui também acompanhamento nutricional, tem sido um grande incentivo para a ex-concorrente. A química e proximidade entre ambos são evidentes, e os seguidores não pouparam elogios à dedicação de Márcia, bem como ao profissionalismo de Francisco.

Francisco Macau tornou-se conhecido pela sua participação na série Morangos com Açúcar, onde interpretou a personagem "Hélder". Ao longo dos anos, teve também uma carreira como modelo, mas, atualmente, dedica-se ao seu projeto na área do fitness, o qual, segundo ele, “tem sido um grande sucesso, já tendo ajudado mais de 17 mil pessoas a alcançar os seus objetivos”.

Apesar do seu percurso profissional bem-sucedido, Francisco refere que a sua família é a sua maior prioridade e que conta com o apoio incondicional dos seus familiares em todos os aspetos da sua vida. Para este ano, o personal trainer aguarda também com grande entusiasmo o nascimento da sua segunda filha.

