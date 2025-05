O que Márcia Soares come num dia? O truque para perder peso que está a surpreender

Alimentação saudável : Márcia Soares revelou detalhes da sua rotina alimentar e surpreendeu com escolhas simples e eficazes.

Truque para perder peso: A ex-concorrente aposta em refeições equilibradas e exercício físico diário.

Inspiração: O seu plano alimentar já está a inspirar seguidores que procuram perder peso de forma saudável.

Márcia Soares, muito acarinhada pelo público pela sua participação no Big Brother e comentadora do Big Brother, deu início a uma nova fase na sua vida — desta vez, com foco total no bem-estar físico e emocional. Aos 31 anos, Márcia juntou-se à Team Macau, equipa liderada pelo personal trainer e ator Francisco Macau, também ex-concorrente do Big Brother. Ora veja:

«Faz uma semana que fiz a maior mudança da minha vida», revelou Márcia Soares, assumindo nas redes sociais que esta decisão representa um ponto de viragem. A ex-concorrente confessou ainda que a sua alimentação anterior era, segundo as suas palavras, “dramática”, e que sentia necessidade de ajuda para sair desse ciclo. Através deste novo plano, pretende agora construir um “futuro melhor”.

A dedicação de Márcia à nova rotina saudável é evidente. A comentadora tem partilhado com os seus seguidores vários momentos do seu dia a dia, incluindo detalhes da sua alimentação e treinos. Num dos seus stories, mostrou uma refeição adaptada ao novo estilo de vida: «A bolonhesa mais fit que vocês vão ver hoje e não me julguem por eu gostar de comer no sofá».

Mais tarde, revelou também o seu jantar, composto por frango com arroz e cenoura ralada.

Além da alimentação equilibrada, Márcia tem treinado diariamente e publicado imagens que revelam uma forma física visivelmente mais saudável e elegante, reforçando o seu compromisso com esta transformação pessoal.

Esta mudança tem gerado grande interação nas redes sociais, com os fãs a apoiarem a ex-concorrente neste novo capítulo da sua vida.

