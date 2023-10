A ferver! Márcia e Monteiro em confronto aceso. André vê-se obrigado a intervir. Saiba tudo o que aconteceu

Exclusivo! Gritos no Anexo! Monteiro perde as estribeiras com Márcia: «Qual é o teu problema?! (…) És uma frustrada!»

Os ânimos no anexo continuam bastante exaltados e a noite desta quarta-feira foi prova disso mesmo. Márcia Soares e Francisco Monteiro envolveram-se novamente numa acesa discussão, tudo porque o concorrente não participa na prova semanal.

«Não consigo entender porque não estás a participar na tarefa semanal. Eles disseram que tu tinhas medo de estragar, não tiveste tempo de aprender ontem como todos?», questionou Márcia Soares, irritada.

Monteiro respondeu: «Eu já falei com quem manda no programa, tu não sabes o que está a acontecer, se calhar um dia vais perceber. Eu já disse que não estou a fazer a prova, qual é o problema?»

«Parabéns por teres ido ao Big confessar que não estás a fazer a prova, mas no fim do dia não a estás a fazer realmente, mas estamos todos aqui a esforçar-nos», disse Márcia. Então qual é o teu problema? Depois eu vou sofrer as consequências ou não», ripostou Monteiro.

Márcia explicou: «As consequências são sempre para todos. Como aquilo dos micros de ontem, perdemos todos metade dos BB’s e tu mesmo assim não queres ajudar na prova. O que interessam as consequências para ti?»

«O teu problema é relacionado comigo, não é com isto. Porque se fosse o Abílio aqui tu não te importavas, acho que tens um problema comigo», afirmou Francisco Monteiro.

Márcia contrariou-o: «Se fosse o Abílio a não fazer a prova só porque não quer, porque tem medo de estragar aquilo, quando nós aprendemos todos em simultâneo tinha um problema igual. Porque o esforço tinha que ser de todos, não é por seres tu Zaza, o mundo não gira à tua volta».

«E entretanto o assunto já foi falado, eu já falei com quem manda no programa que não és tu, ao contrário do que pensas. E tu não tens que perceber, não te compete a ti fazer nada com essa informação, porque tu não mandas um chicote aqui», afirmou Francisco em tom exaltado.

A concorrente sublinhou: «Mas eu não quero mandar em nada, só acho uma falta de respeito o que tu fazes, uma falta de respeito perante toda a gente que está nesta casa». Monteiro garantiu: «Vai-te incomodar ainda mais porque eu não vou fazer».

«Eu quero comer, todos querem comer e não vamos ter comida!», exclamou Márcia, sendo interrompida pelo colega: «Tu também tens 30 falhas na prova do foguetão porque enrolavas na mão e quê? Tu sozinha perdias a prova e agora? Também não comemos por tua causa».

A conversa sobe de tom e Francisco Vale e Iasmim Lira avisam Monteiro para ter mais calma a falar, mas este mostra-se bastante exaltado, acusando Márcia.

«Não consigo ter calma. Tu és uma frustrada, vais continuar a falar dos mesmos assuntos. Para só de falar. Já sabes que ainda por cima isto mexeu comigo e mais uma vez vais puxar o assunto, tu puxas todos os dias. Quem queria que isto acontecesse é fácil», afirmou o concorrente.

Monteiro acrescentou: «Eu achava que o André podia ser um problema, mas o André não é problema nenhum, o problema és tu, sempre!».

«És tu que puxas e também tem a ver um bocadinho com a índole das pessoas, há pessoas que têm bom interior e outras que não têm, é por isso que o André não faria ao Hugo o que tu farias a uma Joana», adiantou Francisco.

O clima aqueceu de tal forma que André Lopes foi obrigado a intervir, retirando Francisco Monteiro da discussão: «Quando é tom aceso com uma mulher custa-me um bocado. Relaxa aqui um bocado, depois quando estiveres mais calmo falas com ela», adiantou.

«É para o teu bem e porque a mim custa-me estar a ver. Se tu tivesses a ter este debate com o Vale, ou com outra pessoa eu não te tinha pedido para vires até aqui. Relaxa, respira, se quiseres falar com ela falas depois com mais calma», sublinhou. Monteiro agradeceu a intervenção.