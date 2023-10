A ferver: Márcia Soares e Francisco Monteiro em confronto no pós gala! Saiba tudo

Francisco Monteiro esclarece: «Nunca pedi reciprocidade com a Márcia»

Márcia Soares confronta Francisco: «Para mim, o jogo do Monteiro é vitimizar-se constantemente»

Foi no pós gala, Márcia Soares e Francisco Monteiro estiveram em confronto.

Após as imagens polémicas Márcia Soares tirou as suas conclusões e frisou: «Ele usa tudo para se vitimizar, o facto de o Monteiro estar comigo no anexo tornou aqueles dias mais pesados».

«Ele torna o ambiente mais constrangedor», acrescentou.

«Ele usa tudo para se vitimizar e isto acontece várias vezes no jogo. Quando foi comigo, é porque ele não tem um amor correspondido e depois ele junta as pessoas e tenta influenciá-las».

Francisco Monteiro esclareceu tudo: «Eu nunca pedi reciprocidade com a Márcia a única coisa que pedi à Márcia, é que não houvesse só um “diferenciamento” no tratamento por achar que eu tendo esse tipo e sentimento se calhar acabava por a proteger mais».

