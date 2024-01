A não perder: A bonita partilha de Márcia Soares, após a desistência de Francisco Monteiro

Durante o especial do Big Brother - Desafio Final, Francisco Monteiro comunicou ao grupo a sua vontade de desistir do programa. O concorrente não escondeu a emoção e desabou em lágrimas, deixando todos os colegas igualmente sensibilizados.

Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à desistência do vencedor do Big Brother 2023. Márcia Soares não foi direta na reação, mas colocou um coração branco nos stories do Instagram, com uma música de fundo que não deixou ninguém indiferente.

Trata-se da canção «melhor de mim» da Mariza. Na letra pode ler-se: «É preciso perder, para depois se ganhar e mesmo sem ver acreditar (...) sei que o melhor de mim está por chegar», numa clara referência à desistência do amigo especial.

Inesperadamente quem também reagiu à desistência de Francisco Monteiro foi o ex-concorrente do «Big Brother 2023», Zé Pedro Rocha, de quem havia sido antagonista na edição em que ambos participaram.

«Não consigo ficar indiferente ao que acabei de assistir na televisão. Apesar de, na minha edição, teres sido uma das pessoas com quem menos me identifiquei, o que agora é irrelevante, sinto a necessidade de contrariar a opinião generalizada», começou por escrever Zé Pedro Rocha.

No discurso, Zé Pedro Rocha fez também referência a Márcia Soares com quem também manteve uma relação muito próxima dentro da casa. «A tua saída do programa não deve ser encarada como um passo atrás, mas sim como um passo em frente. Espero, sinceramente, que estejas bem e que dediques o tempo necessário ao tem bem-estar e, claro, à nossa querida Márcia. Desejo-te as maiores felicidades, Zaza», acrescentou.

De recordar que Márcia Soares, terceira finalista do Big Brother 2023, fez um regresso notável à casa mais vigiada do País na última gala do Big Brother - Desafio Final, realizada no dia 21 de janeiro, mas desta vez como convidada. Uma semana depois, Márcia Soares abandonou a casa, mas antes protagonizou um momento épico com Francisco Monteiro. Márcia Soares e Francisco Monteiro deram o tão esperado beijo na boca, à frente de todos e em direto para que todos os fãs pudessem ver.

Francisco Monteiro não escondeu a felicidade quando viu a amiga especial entrar na casa, mas antes disso, durante o tempo que passou na sala de controlo, Márcia mostrou estar orgulhosa da prestação de Francisco, elogiando a postura do concorrente no jogo.

Ao longo da semana, Márcia Soares tomou um papel como convidada observadora, envolvendo-se também em alguns conflitos, sobretudo com Miguel Vicente e Vina Ribeiro.

No entanto, destacou-se positivamente pela sua cumplicidade e proximidade com o seu «amigo especial» Francisco Monteiro. As discussões e desentendimentos do passado ficaram para trás, e os dois concorrentes mostraram-se mais unidos do que nunca.

Nesta noite de gala, Márcia Soares abandonou a casa mais vigiada do País e a sua despedida contou com o primeiro beijo na boca, em direto, a Francisco Monteiro! Veja o momento mais esperado dos dois «amoritos»: