Apanhados em flagrante! Marcia Soares apanha grupo de Francisco Monteiro a falar sobre si. Veja aqui

Márcia fala com Francisco Monteiro sobre «reunião no quarto»! Veja a reação do concorrente

Durante a noite desta terça-feira, 21 de novembro, o grupo de Francisco Monteiro reuniu-se no quarto a falar sobre Márcia na sequência de uma entrevista que Jéssica Galhofas fez a Márcia Soares, após ter carregado no ‘botão da coragem’.

Francisco Monteiro, Francisco Vale, Iasmim Lira e Joana Sobral, os restantes membros do grupo, quiseram saber como correu a conversa e teceram várias criticas à concorrente.

Por sua vez, Márcia ouviu a conversa dos colegas atrás da porta e interrompeu-os ao entrar no quarto. Assim que Márcia abriu a porta, Jéssica interpelou-a: «O que foi? Diz… Estás a procura de quem?».

Ao que Márcia respondeu: «Não sei… Vejo a casa vazia».

No Extra do Big Brother, após assistir às imagens desta reunião, Susana Dias Ramos criticou a atitude do grupo de Francisco Monteiro. «Eu acho que o ciclo vai sempre dar a volta. Quem estava fora? Vina, André, Palmira, Hugo e Márcia. E dentro do quarto o grupo do costume que Francisco Monteiro inicialmente montou e depois desestruturou, e depois abalou e montou outra vez», explicou a comentadora.

«O comportamento que a Márcia tem até foi muito educadinho. Qualquer outra pessoa se calhar entrava logo no quarto e arranjava ali um ‘fusoé’. Ela não, ela escutou, apercebeu-se que a Jéssica estava a contar aquilo que se passou durante a entrevista, não sei se ela terá ouvido os comportamentos ou não. Mas que isto é muito feio, é!», concluiu.

Durante a tarde desta quarta-feira, Francisco Monteiro e Márcia estiveram muito próximos no jardim e falaram sobre a «reunião» da noite anterior. «Tive curiosidade em saber as suas respostas…», explicou Francisco Monteiro.

