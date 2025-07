Após o fim da ligação especial, Marcia Soares ainda tremia por Francisco Monteiro: Ela conta tudo

Márcia Soares e Francisco Monteiro arrasam em mais uma gala do Big Brother! Veja as fotos nos bastidores

Foi uma conversa inédita e muito aguardada pelos fãs. Marcia Soares falou abertamente sobre a sua ligação a Francisco Monteiro, com quem partilhou protagonismo no Big Brother 2023. Numa conversa intimista, no programa «Bom Dia Alegria», emitido na manhã de 1 de julho, a ex-concorrente e comentadora partilhou momentos impactantes da relação que viveu com Francisco.

A comentadora não esconde que o mediatismo da dupla contribuiu para o sucesso de ambos, mas também para conflitos inesperados: «Senti que as pessoas gostavam muito de mim, mas também sei que a fama e o sucesso inicial que eu tive foi também graças ao Francisco» confessou. Refere também que ao longo de toda a edição: «As pessoas criaram a ilusão sobre um casal».

Durante a conversa com os apresentadores Merche Romero e Zé Lopes, Marcia revelou que o impacto da fama mexeu com os dois e criou um afastamento: «Não soubemos lidar com a fama nem um com o outro (...) Havia competitividade tóxica entre ambos. Em vez de darmos a mão... nós não sabemos lidar normalmente um com o outro».

Apesar da cumplicidade que demonstravam, os bastidores foram marcados por tensões e distância emocional. A comentadora reconheceu que a expectativa criada pelo público em torno de uma possível relação romântica. «Se soubesses o que eu passava ao domingo, na maquilhagem, que até o meu olho tremia... nós não sabemos lidar de forma normal um com o outro».

A entrevista foi, ainda assim, marcada por momentos de grande honestidade, em que Marcia falou sobre a sua história de vida — da saída do Luxemburgo por amor, ao desafio de se reerguer em Portugal. Mas foi na relação com Francisco Monteiro que surgiu o tom mais confessional, mostrando uma faceta pouco conhecida da ex-concorrente.

