Da mágoa do passado à relação atual: Márcia Soares quebra o silêncio sobre Francisco Monteiro

Márcia Soares abriu o coração e falou abertamente sobre a relação com Francisco Monteiro.

A comentadora contou como estão atualmente e recordou as mágoas do passado.

Márcia Soares esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI a falar sobre a fase da vida que atravessa atualmente, enquanto comentadora das galas do Big Brother 2025.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente abordou ainda outros temas e a relação atribulada com Francisco Monteiro não foi esquecida.

«Eu e o Francisco (Monteiro) éramos um fenómeno, por isso nesse ano foi menos intenso que este ano. Este ano foi por mim», começou por referir.

Depois, Márcia aprofundou o tema: «O Francisco foi um longo processo. Tive dúvidas pelo que me diziam, essa pressão que nos colocavam mexe connosco inevitavelmente», afirmou.

«Com o Francisco foi acontecendo naturalmente, nunca mentimos ao público. Ele começar a namorar ajudou o público a perceber. Acho que o público acaba por criar uma falsa intimidade connosco. Aquilo acaba e custa a perceber que acabou», explicou a ex-concorrente.

A nortenha acrescentou: «Cá fora, a vida é minha. Muitas vezes as pessoas querem respostas a algo que nem eu sei. É por isso que muitas vezes nem gosto de falar, porque sinto que vou desconstruir tudo e dar importância a algo que nem a tem».

Márcia referiu ainda que quando trabalhavam juntos (a comentar as galas do Big Brother 2024) «tínhamos muito por resolver, não estávamos bem. A nossa relação não estava bem e nenhum de nos o estava.

Agora é diferente: «Estamos muito bem resolvidos, ele tem a vida dele, eu tenho a minha», referiu Márcia. «Hoje em dia somos dois adultos, temos algo em comum que vai estar para sempre em todo o lado. Tenho muito respeito pelo Francisco e espero genuinamente que ele esteja bem», rematou.

