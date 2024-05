Depois de Francisco Monteiro, também Márcia Soares partilha foto misteriosa: «Atrelado…» Veja aqui!

Vestida de noiva, Márcia Soares soma vários elogios: «Eu casava com a Márcia...». Veja as imagens!

Márcia Soares arrisca tudo no visual e é muito elogiada. Veja as fotos deslumbrantes

Esta quarta-feira, 1 de maio, Márcia Soares partilhou uma fotografia de mão dada com alguém. «Como ser atrelado», escreveu a comentadora do Big Brother na legenda.

Recorde-se que «atrelado» foi uma alcunha que Francisco Monteiro utilizou durante a sua participação no Big Brother 2023 para se referir a Márcia.

Márcia revelou, mais tarde, que se tratava apenas de uma amiga na fotografia. Veja aqui:

Recorde-se que também Francisco Monteiro já tinha partilhado uma fotografia misteriosa de mão dada com alguém. Dia 17 de abril, o comentador do Big Brother deixou a internet ao rubro ao partilhar uma imagem no Instagram na qual se viam apenas duas mãos dadas. Na legenda do registo, Francisco Monteiro deixou apenas um emoji em forma de coração preto, o mesmo utilizado por Márcia Soares. Saiba tudo aqui!