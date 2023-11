EXCLUSIVO: Irmão de Márcia Soares reage à reaproximação a Francisco Monteiro: «As pessoas adoram vê-los juntos»

Como era Márcia Soares antes de entrar no Big Brother? Veja as imagens irreconhecíveis!

Durante a gala deste domingo, 19 de novembro, os concorrentes salvos enfrentaram um dilema entre a «razão» e a «emoção». Márcia Soares foi ao 'duelo final' com Sílvia Silva e acabou por ser salva.

Márcia Soares teve de escolher entre falar com o irmão ou conquistar uma vantagem para as nomeações. A concorrente não hesitou e escolheu ter a oportunidade de conversar com o familiar.

Já em estúdio, após a visita à casa mais vigiada do país, Rafael Soares reagiu à conversa com a irmã e fez um balanço da prestação do concorrente no jogo.

«Foi muito bom, fiquei muito contente. Pensava que ela ia escolher a «razão», eu esperava porque sabia que ela ia receber a imunidade…», começou por dizer.

Rafael Soares falou ainda sobre a semana difícil que Márcia passou dentro da casa do Big Brother. «Já estava a contar que isso ia acontecer. Não esperava que ela fosse tão bem acolhida pelo resto da casa, mas acho que lá dentro ninguém lhe deu verdadeiramente a oportunidade de ela se abrir com eles. Foi logo desde o início: ou Zaza ou Márcia», disse.

Sobre a reaproximação da irmã a Francisco Monteiro ao longo da última semana, Rafael mostrou-se «feliz». «Fiquei feliz, por um lado. As pessoas desgostam, mas ao final do dia adoram vê-los juntos. É aquela coisa que nós gostamos todos de ver na televisão», começou por explicar.

«Eu como irmão não posso dizer aquilo que penso… mas fico feliz», acrescentou.

