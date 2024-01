Indireta para Francisco Monteiro? Márcia Soares partilha fotografia com mensagem suspeita. Veja tudo!

Márcia Soares confessa: «Estou um bocadinho desiludida com a Joana»

A famosa publicação do marisco: foi uma picardia ou não? Márcia Soares responde!

Márcia Soares revela ter as «confirmações» que precisava acerca de Joana: «O meu instinto esteve sempre certo»

Francisco Monteiro foi o vencedor desta edição do Big Brother e Márcia Soares classificou-se em terceiro lugar. Os dois foram protagonistas do programa desde as discussões às «mimutas e beijutas».

Foi nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro, que Márcia Soares visitou o restaurante do namorado de Hugo Andrade. O estabelecimento chama-se «Paleio» e Márcia Soares «brincou» com o nome.

Através de uma publicação feita no Instagram, a finalista partilhou uma fotografia com a seguinte legenda: «Para quando?». A descrição foi interpretada por vários fãs suspeitando que poderá ser uma picardia com Francisco Monteiro por ainda não terem tido «a conversa» após o Big Brother.

Já não foi a primeira vez que Márcia Soares deixou uma mensagem suspeita que poderia referir-se a Francisco Monteiro. Ora veja aqui.

Recorde-se que os dois concorrentes vão estar presentes, juntos, pela primeira vez, este sábado no programa «Em Família» com os restantes finalistas.