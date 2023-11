Márcia confessa que a história com Francisco Monteiro poderia ser outra: «Tinha-me deixado levar…»

Márcia Soares e Francisco Monteiro têm estado novamente mais próximos esta semana e a concorrente confessou que já poderia ter havido um beijo, se a história dos dois tivesse tido outro rumo e Monteiro a tivesse apoiado mais.

Numa conversa com o próprio Francisco Monteiro, mas também com Vina Ribeiro e Iasmim Lira, Márcia começou por recordar: «Eu cheguei aqui com uma postura, incapaz de 2 dias depois dizer que eu tinha um carinho especial, isso constrói-se. E de que não me ia envolver com ninguém».

«Mas se calhar se no início houvesse aquela estabilidade, se não houvesse todo aquele paralelismo à volta, todas aquelas opiniões negativas e se ele tivesse permitido que essas opiniões nunca tivessem interferido na nossa relação, se calhar hoje em dia já tinha acontecido um beijito», admitiu a concorrente.

Márcia acrescentou: «Eu também não sou de ferro, se calhar tinha me deixado levar, poderia ter acontecido. O problema foi ele mudar de opinião em relação a mim… se ele se encantou por mim em 2 dias, ele viu alguma coisa e se ele não tivesse mudado a postura…».

«Eu vi-o a conversar com as pessoas que lhe são próximas e a permitir que lhe digam que eu estou a jogar com os sentimentos dele, que eu estou a fazer um jogo sujo. A partir daquele momento eu nunca lhe ia provar o contrário, não dava para avançar nesse sentido. Ele não foi homem comigo», explicou.