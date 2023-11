Márcia e Francisco Monteiro com saudades? Separados, concorrentes têm falado muito um no outro…

Francisco Monteiro e Márcia Soares têm falado muito um do outro, numa altura em que estão separados fisicamente, um no anexo e outra na casa.

Para além de na segunda-feira Márcia Soares ter mandado um beijinho a Francisco Monteiro, por intermédio de Francisco Vale, admitindo ter saudades de todos, esta terça-feira a concorrente voltou a falar nele.

Em conversa com Vina Ribeiro, Márcia Soares confessou não ter dormido bem e a colega perguntou se sentia falta do amigo, Francisco Monteiro. «Estavas com saudades do Zaza?», perguntou. Márcia riu-se e assumiu ter a cabeça em coisas lá de fora.

Depois, Márcia disse que estava a ser «uma seca» esta semana na casa e Vina atirou: «Vai pedir para trazerem o teu menino cá para cima (para a casa)».

«Eu ontem ainda tentei, pedi ao Big para me deixar ir dar um beijinho ao Zaza, ele disse que não. Depois do jantar com o Vale e o André eu pedi», afirmou Márcia Soares.

Já Francisco Monteiro também tem falado muito na amiga. Esta terça-feira, Monteiro sugeriu ficar sozinho com Márcia no anexo. «Hoje mandavam-nos todos para lá (casa) e depois mandavam-me a mim e à Márcia para cá só», afirmou.

A verdade é que os dois podem juntar-se já esta terça-feira. Segundo o Instagram Oficial do Big Brother, hoje haverá um dilema que pode fazer com que todos se juntem na mesma casa novamente.

«Hoje à tarde, os rapazes e raparigas podem voltar a juntar-se na casa do Big Brother! Não perca o dilema de grupo, em direto, a partir das 18h, e descubra se o desfecho é o esperado!», lê-se na publicação. Vamos esperar para ver.