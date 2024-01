Márcia e Francisco Monteiro juntos pela primeira vez após o Big Brother. Saiba tudo!

Francisco Monteiro fala do motivo que pode ter levado Márcia a deixar de o seguir nas redes sociais!

Márcia Soares revela ter as «confirmações» que precisava acerca de Joana: «O meu instinto esteve sempre certo»

Márcia Soares sobre Francisco Monteiro: «Ele olhou para mim e disse: vai ser esta com quem vou jogar»

A primeira conversa de Francisco Monteiro e Márcia fora da casa. O vencedor do Big Brother revela o que vai perguntar!

Neste sábado, dia 6 de janeiro, o vencedor do Big Brother, Francisco Monteiro, e a finalista, Márcia Soares, vão ter o tão aguardado reencontro no programa «Em Família».

Os restantes finalistas: Hugo Andrade, Joana Sobral e André Lopes, também estarão à conversa com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

Através do Instagram do programa, os cinco ex-moradores da casa mais vigiada do País «vão dar a primeira entrevista juntos».

Recorde-se que Márcia Soares e Francisco Monteiro ainda estão «de costas voltadas» após a saída da casa. Márcia Soares deixou de seguir o vencedor desta edição devido a um vídeo que surgiu, numa festa com os ex-concorrentes, na noite da passagem do ano.