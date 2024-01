Márcia Soares deixa mensagem aos seguidores: «Vem aí surpresa, surpresa da boa»

Esta tarde, de dia 15 de janeiro, Márcia Soares partilhou com os fãs uma informação, ainda que sem revelar muito. A ex-concorrente fez um Storie a experimentar um vestido e disse: «Vem aí surpresa, surpresa da boa».

Lembramos que no passado domingo, Márcia Soares deixou as redes sociais ao rubro com uma partilha sobre a entrada de Francisco Monteiro no Desafio Final. Cá fora, Márcia Soares, que criou uma relação especial com Francisco Monteiro, reagiu à sua entrada com uma partilha enigmática que não deixou ninguém indiferente. «Todos a ver a missa», escreveu na legenda de um storie no Instagram, onde se vê Francisco na televisão, durante a gala deste domingo. Mas o que mais chamou a atenção foi a música escolhida por Márcia para acompanhar a partilha. Trata-se da canção «Chico», de Luísa Sonza, cuja letra deu muito que falar por sugerir que Márcia pode estar apaixonada por Francisco: «Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres, de se apaixonar», ouve-se no excerto colocado pela ex-concorrente.