Márcia Soares partilha carta especial: «Entre os dois havia uma boa química»

Como era Márcia Soares antes de entrar no Big Brother? Veja as imagens irreconhecíveis!

Márcia Soares partilhou uma fotografia de uma carta especial dirigida a si. «Márcia... Quem diria que a concorrente tímida e frágil das priemiras semanas, cujas palavras lhe faltavam e a voz lhe termia, se revelaria numa guerreira dos confontos e de escudo firme nas discussões mais fervorosas», começaram por escrever.

A carta faz ainda uma referência à relação de Márcia Soares com Francisco Monteiro dentro do Big Brother. «Fraaaancisco Monteiro, ele parece perceber pouco de física, mas eu sempre soube que, entre os dois, havia uma boa química», escreveram.

«A sua passagem por esta casa foi um verdadeiro fenómeno», concluiram.

Veja a publicação na íntegra:

Esta segunda-feira, 15 de janeiro, Márcia Soares partilhou com os fãs uma informação. A ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou um vídeo nas redes sociais a experimentar um vestido e revelou: «Vem aí surpresa, surpresa da boa». Veja aqui!

Recorde-se que no passado domingo, Márcia Soares deixou as redes sociais ao rubro com uma partilha sobre a entrada de Francisco Monteiro no Desafio Final. Márcia Soares reagiu à sua entrada com uma partilha enigmática que não deixou ninguém indiferente. «Todos a ver a missa», escreveu na legenda de um storie no Instagram, onde se vê Francisco na televisão, durante a gala deste domingo.

O que mais chamou a atenção foi a música escolhida por Márcia para acompanhar a partilha. Trata-se da canção «Chico», de Luísa Sonza, cuja letra deu muito que falar por sugerir que Márcia pode estar apaixonada por Francisco: «Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres, de se apaixonar», ouve-se no excerto colocado pela ex-concorrente. Saiba tudo aqui!

Recorde ainda que Márcia Soares e Francisco Monteiro deram a primeira entrevista em conjunto no programa «Dois as 10» e acabaram por confirmar que a tão esperada «beijuta» já aconteceu! Tudo se passou num encontro, num restaurante, num hotel na Foz, no Porto. Além disso, os dois confirmaram que houve «química». «Tínhamos de testar a química» Veja aqui: