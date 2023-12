«Marisco» de volta? Márcia e Monteiro novamente muito próximos com mimos e brincadeiras cúmplices

Francisco Monteiro e Márcia Soares têm vivido uma autêntica montanha-russa de emoções e estados de espírito desde que entraram no Big Brother. Os dois concorrentes começaram bem, mas acabaram por se desentender no início do jogo e à exceção de duas semanas de paz, o ambiente tem sido de discussão e bate-boca.

Contudo, esta semana Márcia e Francisco têm-se mostrado novamente mais próximos, tendo voltado às brincadeiras e picardias cúmplices, num clima de maior proximidade entre o casal, carinhosamente apelidado de «marisco» (pela junção dos nomes dos dois).

Isso foi bastante visível na noite desta sexta-feira antes do jantar, com Márcia e Francisco a mostrarem-se muito próximos, juntinhos na mesma cama, com muitas brincadeiras e risinhos à mistura, fazendo lembrar aquelas duas semanas em que estavam bem um com o outro.

Nessas brincadeiras, Francisco Monteiro tentou abraçar Márcia e picou a colega: «Devia ter havido uma ‘beijuta’ nessas 2 semanas», disse, perante a resistência de Márcia, que insistiu em dizer que não suportava Francisco. Este autocriticou-se: «Lá vai o bombo atrás dela para ter só a parte má».

O momento de maior proximidade continuou durante largos minutos e Francisco Monteiro 'atirou-se' a Márcia, enchendo-a de mimos e abracinhos, mesmo com resistência da sua parte: «A tua escolha seria sempre aturar-me meu amorzinho», afirmou em tom de picardia.

Márcia foi resistindo e mandando umas boquinhas ao colega, lembrando os conflitos que tiveram nas últimas semanas e dos quais não se consegue esquecer: «Tu és o ser mais insuportável, na última semana ganhei-te um pó», afirmou, ainda que Monteiro não fizesse caso e levasse tudo a brincar.

O momento foi interrompido pela hora de jantar, mas não sem antes Francisco Monteiro ‘obrigar’ Márcia Soares a confessar uma partida que lhe fez, correndo atrás dela e ‘ameaçando-a’ com um ataque de abraços sem nunca mais a largar, em clima de grande cumplicidade.