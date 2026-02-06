Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs

Ao Minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs

  • Hoje às 10:35
Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs - Big Brother
Márcia Soares e Francisco Monteiro

Cumplicidade e muitas picardias: Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam a ser o que apaixonou milhares de fãs

Francisco Monteiro e Márcia Soares voltaram a ser amigos e cúmplices. Os Zárcia, como ficaram conhecidos no Big Brother 2023, estão de volta à mesma dinâmica que apaixonou milhares de fãs.

No Instagram, Francisco Monteiro partilhou um novo vídeo que mostra que esta ligação especial está de volta. Monteiro, que é professor de paddle, dá uma aula a Márcia e os dois envolvem-se em muitas picardias, tal como acontecia quando estavam juntos na casa mais vigiada do País.

«Tudo muito bonito, mas há coisas que não mudam», escreveu Francisco Monteiro. Veja aqui o vídeo: 

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro 

Marcia Soares e Francisco Monteiro estão cada vez mais próximos, mas a "reconciliação" desta amizade não foi tão tranquila quanto transpareceu. 

Esta quinta-feira, 5 de fevereiro, a ex-concorrente do Big Brother 2023 esteve no Bom Dia Alegria, do V+, e revelou que, ao início, a reaproximação com Zaza, como é carinhosamente tratado, «foi um bocadinho difícil»

«Quando o Francisco Monteiro me procurou, foi um bocadinho difícil para mim. Isto não é sobre quem procurou quem, eu estive sempre aqui. Ao início foi um bocadinho complicado voltar a recebê-lo na minha vida...», começou por dizer.

«Sentia que tínhamos uma conversa pendente, transmiti tudo o que me fez sentir e tudo o que se passou. Ele ouviu-me e, agora, posso dizer que é das pessoas mais incríveis que eu tenho na minha vida», referiu. 

Na mesma conversa, Marcia Soares não poupou nos elogios a Francisco Monteiro. «É mesmo muito bom amigo, muito presente. Quando sabe que tenho um dia mau pergunta-me cinco vezes se estou bem, se estou melhor. É uma pessoa que, neste momento, me faz muito sentido ter na minha vida. Quero o bem dele e estou muito orgulhosa», adiantou.

«Acho que ele evoluiu muito, tenho muito orgulho nele. Acho que ele estava um bocadinho perdido e encontrou-se...», rematou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Temas: Márcia Soares Francisco Monteiro

