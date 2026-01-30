Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Acompanhe ao minuto

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide» - Big Brother
claudio ramos, francisco monteiro e marcia soares

A reaproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro foi comentada por Cláudio Ramos no Dois às 10, com o apresentador a brincar em direto e a fazer um comentário inesperado que não passou despercebido.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A possível reaproximação entre Marcia Soares e Francisco Monteiro esteve em destaque no Dois às 10, durante a rubrica Conversas de Café. O tema foi abordado por Cláudio Ramos, que não resistiu a comentar a ligação entre os dois ex-concorrentes, recorrendo ao humor. «Deus queira que ela engravide dele. Já viste que bonito que era?», atirou o apresentador, em tom descontraído, arrancando reações em estúdio.

Cláudio Ramos foi mais longe e recordou a história que os dois viveram dentro do programa onde se conheceram, sublinhando que a relação acabou por ficar em suspenso. «Viveram uma paixão dentro do programa que não foi vivida. Depois, foi cada um para seu lado. Agora, voltam a encontrar-se», comentou.

Para ilustrar a situação, o apresentador fez ainda uma comparação inesperada com uma das histórias mais mediáticas de Hollywood. «Foi como a Jennifer Lopez e o Ben Affleck», rematou, numa analogia que rapidamente gerou comentários.

Recorde-se que Marcia Soares e Francisco Monteiro têm sido associados novamente após recentes interações públicas, algo que tem despertado curiosidade entre os fãs e alimentado rumores sobre uma possível reaproximação.

Veja o momento:

 

Temas: Marcia Soares Francisco Monteiro

Notícias

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

30 jan, 22:11

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

29 jan, 19:20

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57

«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

29 jan, 16:24

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

28 jan, 21:28
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

29 jan, 19:20

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57

«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

29 jan, 16:24

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

28 jan, 21:28

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

28 jan, 16:26
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ontem às 15:16

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ontem às 13:30

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Ontem às 11:10

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Ontem às 10:48

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Ontem às 10:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após dois meses, Francisco Monteiro: "Hoje, foi talvez a melhor derrota da minha vida"

Ontem às 22:08

Francisco Monteiro rendido: "Tão bom ver que ainda há casais assim!"

Ontem às 20:10

Sílvia Silva, do "Big Brother", chora morte: "Como é que se diz adeus?"

Ontem às 18:10

Após o funeral do pai, Pedro Crispim partilha mensagem emotiva: "Teve uma despedida digna"

Ontem às 17:41

Sem barba: em foto rara, Francisco Monteiro surge irreconhecível!

Ontem às 13:25
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais