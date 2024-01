Última Hora! Márcia Soares entra na casa do Big Brother! Veja a reação de Francisco Monteiro

Márcia Soares e Gonçalo Quinaz elegem quem irá à prova do líder! Descubra aqui

Márcia Soares entra na casa do Desafio Final! Assista ao momento

Esta noite, Márcia Soares esteve ao lado de Gonçalo Quinaz na Sala de Controlo do Big Brother. Márcia Soares e Gonçalo Quinaz comentaram o jogo, mas também tomaram decisões.

No final da passagem de Márcia Soares e Gonçalo Quinaz pela Sala de Controlo, o Big Brother convidou Márcia Soares a ficar na casa. Entusiasmada, Márcia Soares aceitou o convite do Big Brother.

Após o anúncio, Márcia Soares entrou na casa e as reações foram imediatas. Francisco Monteiro reagiu com um grande sorriso. Os dois cumprimentaram-se com um beijo e um abraço.