Márcia e Francisco Vale colocam tudo em pratos limpos. Cuspidela volta a ser tema: «Juro-te pela minha vida…»

No Big Brother, Márcia Soares e Francisco Vale aproveitaram o jantar para conversarem sobre as divergências que os afastam. A polémica cuspidela de Francisco Vale em direção a Márcia Soares voltou a ser tema.

Francisco Vale afirma que prefere a Márcia da última semana, quando esta esteve mais próxima de Francisco Monteiro. «Tiveste de jogar, tiveste de ser algo, que eu sinceramente sinto que não querias ser, mas tinhas de ser. Senti que houve situações que tu realmente forçaste algo porque sentias que podias usar aquilo para teu proveito. Tribunal, opiniões dadas… E está tudo bem com isso, é o teu jogo, eu não me identifico (…) Gosto da maneira como tu foste esta semana, senti que neste momento olho para ti de uma maneira bem mais leve (…) Já não sinto tanta negatividade», afirmou Francisco Vale

Márcia respondeu: «Também gosto quando dás um passo à minha beira, mas eu sinto que aquilo que aconteceu entre nós foi uma cena que teve impacto tanto para ti como para mim, por diversas razões. Para mim foi a atitude (…) aquilo para mim foi uma coisa mais pessoal, eu levei para esse campo. Como pessoa eu não me senti bem com a tua atitude», declarou, referindo-se à polémica cuspidela.

Vale volta a defender-se dizendo que foi uma brincadeira que faz com os amigos. Márcia argumenta: «Não foi a atitude em si, foi também o timing em que foi feito. Foi a primeira vez que eu confrontei com uma coisa que eu não gostasse a teu respeito. Quando fizeste aquilo não foi com um pouco de revolta a meu respeito?», questionou.

Vale responde: «Juro-te pela minha vida que não foi mesmo essa intensão, foi totalmente brincadeira. É algo que eu faço muitas vezes lá fora com os meus amigos. Realmente, não devia ter sentido aquela intimidade naquele momento. Não devia ter feito porque estou em televisão e estou com pessoas que não tenho o mesmo grau de intimidade. É algo que eu faço sem qualquer atributo de nojo», explicou.

Márcia respondeu que evita falar do assunto, mas explica que contra ela também «ainda hoje vão buscar a situação do tribunal».

«Sinto que ficamos calejados um com o outro depois desta semana», disse ainda Márcia.