Já descobrimos de que marca é o vestido de cortar a respiração de Márcia Soares

Márcia Soares voltou a estar em destaque em mais uma gala do Big Brother. Desta vez, a comentadora, de 31 anos, optou por um vestido Atelier Fusion. Márcia Soares escolheu um vestido curto, rosa claro, em formato balão e com um generoso decote.

Márcia Soares completou o look com o cabelo apanhado e uns brincos em forma de coração.

Percorra a galeria e veja as fotografias do look de Márcia Soares ao pormenor.

Recentemente, Márcia Soaes viveu dias de sonho durante umas férias no Algarve. Marcia esteve acompanhada de Jéssica Vieira, ex-concorrente do Secret Story, que é sua amiga de longa data.

VEJA TAMBÉM: Destinados desde sempre? A história de amor de Carolina Braga e Diogo Bordin no Big Brother