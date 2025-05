Look arrojado. Márcia Soares deslumbra de vermelho na gala do Big Brother

Márcia Soares voltou a dar nas vistas na gala do Big Brother deste domingo, 11 de maio. A comentadora, conhecida pelo seu estilo marcante, escolheu um ousado look em tons de vermelho, desenhado pela conceituada estilista Fátima Lopes.

O vestido curto, de corte elegante, destacou a silhueta e sensualidade da ex-concorrente, que completou o visual com um colar vistoso, ideal para dar ainda mais destaque ao conjunto. No que toca ao cabelo, Márcia, de 31 anos, optou por um penteado ondulado, cheio de volume, conferindo um toque glamouroso e sofisticado à sua presença em estúdio.

Percorra a galeria e descubra todos os detalhes do look escolhido por Márcia Soares para mais uma noite de gala no reality show da TVI.

