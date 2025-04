Márcia Soares faz escolha certeira para a gala do Big Brother. Eis o pormenor que fez toda a diferença

Márcia Soares voltou a escolher Fátima Lopes para a vestir em mais uma gala do Big Brother. Este domingo, dia 13 de abril, Márcia, de 31 anos, brilhou num vestido branco, que está a dar que falar.

Márcia Soares até recebeu um elogio em direto do próprio Cláudio Ramos, que destacou a sua elegância. Contudo, o destaque vai para o colar que Márcia Soares colocou ao pescoço e que é o complemento ideal para este look, gerando um toque de irreverência.

Percorra a galeria e veja todas as imagens do look de Márcia Soares na gala do Big Brother deste domingo.

