O decote e as transparências que pararam a gala do Big Brother. O look arrasador de Márcia Soares ao pormenor

Márcia Soares está lindíssima no seu regresso como comentadora oficial das galas do Big Brother 2025. A ex-concorrente do Big Brother 2023 surpreendeu todos em estúdio assim que foi apresentada. Márcia Soares, de 31 anos, estará ao lado de Gonçalo Quinaz a comentar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

Na primeira aparição como comentadora desta edição, Márcia Soares arrasou com um vestido repleto de transparências e um grande decote, que até levou Cláudio Ramos a fazer um comentário. «A Márcia só trouxe a parte de baixo. Esqueceu-se da parte de cima», afirmou o apresentador.

Gonçalo Quinaz, ex-concorrente d'A Quinta, do Big Brother - Duplo Impacto e comentador no Dois às 10, vai estar junto de Márcia a analisar e comentar tudo o que acontece nas noites de domingo. Quinaz estreia-se assim a comentar uma gala de domingo e esta escolha tem tudo para correr bem!

Márcia e Quinaz prometem trazer dinamismo e opiniões intensas às galas do Big Brother, garantindo debates acesos e análises profundas sobre o jogo.

