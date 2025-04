Inédito: Márcia Soares mostra momento em que foi convidada para voltar a comentar galas do BB

Márcia Soares mostrou o momento em que foi convidada para comentar as galas desta edição do Big Brother 2025.

A comentadora mostrou-se radiante com mais um desafio e não esconde a felicidade nesta fase da vida.

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023 e atual comentadora da edição de 2025 do programa, mostrou o momento em que recebeu o convite para voltar às galas do formato como comentadora, à semelhança do que aconteceu em 2024.

«Neste momento tinha acabado de receber o convite para voltar às galas. O meu sorriso diz tudo né? Esta semana temos duas galas, quinta e domingo como sempre! Contamos convosco», escreveu Márcia Soares na legenda de uma publicação no Instagram, em que se mostra radiante e descontraída.

Recorde-se que Márcia Soares comenta as galas do Big Brother 2025 ao lado de Gonçalo Quinaz, que também já tinha comentado outras edições, mas que se estreia nas galas.

Por outro lado, para Márcia Soares as galas já não são uma novidade. A ex-concorrente já tinha estado a comentar os serões de domingo no Big Brother 2024, ao lado do colega Francisco Monteiro, que venceu a edição em que ambos participaram em 2023.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o look incrível de Márcia Soares na primeira gala que comentou deste Big Brother 2025 e que deu muito que falar.