Em exclusivo, Márcia Soares revela: «Não podia ter escolhido parceiro melhor»

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

É oficial: Gonçalo Quinaz e Márcia Soares são os comentadores residentes das galas de domingo do Big Brother, na TVI. Em exclusivo ao Digital da TVI, ambos partilharam as primeiras reações a este novo desafio televisivo.

Para Gonçalo Quinaz, esta é uma estreia absoluta neste formato e o entusiasmo é visível: «Estou extremamente feliz, muito grato pela oportunidade... é o concretizar de um sonho! Não poderia estar mais feliz. Não esperava de todo este convite... foi com enorme surpresa que recebi esta notícia, mas com muita felicidade! Não contava! Fiquei muito feliz de poder partilhar com os meus filhos e a minha mulher...»

O ex-concorrente do Big Brother destaca ainda a alegria de fazer dupla com Márcia Soares: «Temos uma ótima relação, fiquei muito feliz ao saber que era ela. Nem sempre temos a mesma opinião, mas isso acaba por ser bom.»

Veja o vídeo na íntegra, em baixo.

Já Márcia Soares, que regressa à cadeira de comentadora, mostra-se emocionada com este regresso: «Fiquei muito feliz, senti-me muito orgulhosa, confesso-te que desta vez teve um sabor ainda mais especial! Sinto-me muito realizada por estar a ocupar aquela cadeira de novo.»

Sobre trabalhar ao lado de Gonçalo Quinaz, não podia ser mais clara: «Fiquei muito feliz ao saber que o Gonçalo Quinaz era o meu parceiro de viagem aqui nas galas... não podia ter escolhido parceiro melhor para isto.»

Veja o vídeo na íntegra, em baixo.

A dupla promete trazer dinamismo, perspetivas distintas e muito carisma às noites de domingo da TVI. Uma aposta que promete surpreender o público e dar ainda mais emoção às galas do reality show mais famoso do país.

📺 As galas do Big Brother contam agora com dois rostos bem conhecidos dos portugueses, numa dupla que promete dar que falar!